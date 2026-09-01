China afirma que la capacidad de energía solar superó por primera vez a la de carbón

El gigante asiático, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, asumió el compromiso de alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y lograr la neutralidad en 2060.

La capacidad instalada de energía solar en China superó, por primera vez, a la de energía generada por carbón, informó este martes la Administración Nacional de Energía (NEA).

“A finales de julio de este año, la capacidad instalada de energía solar en China alcanzó los 1.286 millones de kilovatios”, afirmó el organismo nacional de energía.

“Por primera vez, la capacidad instalada de energía fotovoltaica superó a la de la energía a base de carbón, convirtiéndose en la categoría de fuente de energía más amplia de China”, añadió.

La capacidad instalada de energía a base de carbón del país, según el organismo energético, fue de 1.285 millones de kilovatios.

La NEA destacó que la capacidad instalada de energía solar y la generación de energía en China “siguieron una tendencia constante de rápido crecimiento” y que esta desempeña un “papel cada vez más relevante” en la garantía del suministro de electricidad y en el impulso a la transición energética.

El carbón fue la principal fuente de generación de energía de China durante décadas y uno de los principales responsables de las emisiones que contribuyen al calentamiento global.

El país asiático ha vivido un crecimiento explosivo en la instalación de energías renovables, lo que ha provocado que la participación del carbón en su matriz energética disminuya ligeramente en los últimos años.