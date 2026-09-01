Cerca de 5000 nuevos estudiantes llegaron a la educación superior en 2025

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, el promedio anual de estudiantes matriculados en instituciones con domicilio en Cartagena pasó de 67.200 en 2024 a 72.148 en 2025. Son 4.948 estudiantes más, lo que representa un crecimiento del 7,4%. Este aumento da continuidad a una tendencia de crecimiento que se viene presentando desde 2022.

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El aumento se presentó tanto en instituciones oficiales como privadas, aunque el sector oficial tuvo una mayor participación. Su peso dentro del total pasó del 47% al 49% entre 2024 y 2025. La Universidad de Cartagena, institución con la mayor matrícula, creció 9,5%, mientras que la Institución Universitaria Mayor de Cartagena registró un aumento del 33,5%.

En el sector privado, entre las instituciones con mayor matricula se encuentra la Universidad Tecnológica de Bolívar, seguida por la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, que crecieron un 11,7% y 4,5%, respectivamente. Estos resultados muestran que el aumento de estudiantes se presentó en diferentes instituciones de la ciudad.