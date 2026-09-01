Cartagena conecta a empresarios turísticos con el sistema de coches eléctricos

Cartagena dio un nuevo paso en la transformación de su oferta turística con la realización del primer workshop de articulación comercial del Sistema Integrado de Coches Eléctricos, liderado por Corpoturismo.

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El encuentro, realizado en el Hotel Cartagena Plaza, reunió a representantes de hoteles, agencias de viajes, guías profesionales, operadores turísticos, restaurantes, organizadores de bodas y congresos y otros actores de la cadena de valor del sector.

La iniciativa busca generar alianzas comerciales concretas entre los empresarios turísticos y los 30 cocheros beneficiarios del proyecto, quienes cuentan con 60 carrozas eléctricas. El objetivo es que este servicio sea incorporado a paquetes turísticos, recomendaciones y experiencias ofrecidas a visitantes nacionales y extranjeros.

Entre los objetivos también está posicionar los coches eléctricos como una alternativa turística que conserva la tradición de los recorridos en coche, pero elimina el uso de tracción animal.

El proyecto contempla impactos económicos, turísticos y empresariales, además de contribuir a un modelo de turismo sostenible. Según Corpoturismo, la iniciativa tiene proyección internacional tras ser postulada a los Sustainable Tourism Awards 2026 de Skål International, vinculados a ONU Turismo.

La Alcaldía destaca que más de 200 familias dependen económicamente de esta actividad y que la flota funciona con energía proveniente de una estación fotovoltaica integrada al patio taller construido por el Distrito.