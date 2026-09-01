Autoridades ambientales intervienen invasión y tala de manglar en La Boquilla

La Guardia Ambiental Colombiana, en coordinación con CARDIQUE, DIMAR y la Policía Nacional, inició acciones para avanzar en la recuperación de una zona de manglar ubicada en el sector de La Boquilla, luego de una inspección técnica en la que fueron identificadas presuntas afectaciones al ecosistema.

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Durante la visita al lugar, las autoridades encontraron una intervención que habría alterado de manera significativa el área de manglar. Entre los hallazgos se encuentra la construcción de un muro de gran extensión dentro del ecosistema, el cual presenta marcación oficial de DIMAR.

Asimismo, en el área inspeccionada se evidenció la tala de la cobertura vegetal de manglar, con presencia de tocones y ramas producto de la intervención, además de material utilizado para el relleno del terreno, una práctica que puede modificar las condiciones naturales del ecosistema y afectar su funcionamiento.

La zona de manglar reviste especial importancia ecológica por su papel en la protección de las costas, la regulación de los ecosistemas acuáticos y como hábitat para diferentes especies de fauna y flora. Por ello, cualquier intervención que implique tala, relleno o modificación del terreno debe contar con las autorizaciones ambientales y administrativas correspondientes.

Desde la Guardia Ambiental Colombiana se hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las actuaciones administrativas y judiciales a que haya lugar, se determinen los responsables y se establezcan las medidas necesarias para la recuperación y restauración del ecosistema afectado.

La organización recordó que el Código Penal Colombiano, en su artículo 333, contempla sanciones relacionadas con daños ambientales y afectaciones graves a los recursos naturales y ecosistemas protegidos, cuando se configuran los elementos establecidos por la ley.