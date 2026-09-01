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01 sep 2026 Actualizado 09:07

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Asesinan dentro de su residencia en la Boquilla a presunto integrante del Clan del Golfo

La víctima con ocho anotaciones judiciales fue sorprendida mientras dormía

Asesinan dentro de su residencia en la Boquilla a presunto integrante del Clan del Golfo

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Un homicidio con arma fuego se presentó en el corregimiento de La Boquilla.

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Los hechos ocurrieron en el sector El Campo donde se presentó el asesinato de alias de ‘Negrito Sencillo’, quien registra ocho anotaciones judiciales, por los delitos de homicidio, lesiones personales, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Los hechos se presentaron al interior de una vivienda.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones, para determinar los móviles de este sicariato.

Presuntamente, estaría vinculado a la estructura criminal Clan del Golfo.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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