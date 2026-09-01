Asesinan dentro de su residencia en la Boquilla a presunto integrante del Clan del Golfo

Un homicidio con arma fuego se presentó en el corregimiento de La Boquilla.

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Los hechos ocurrieron en el sector El Campo donde se presentó el asesinato de alias de ‘Negrito Sencillo’, quien registra ocho anotaciones judiciales, por los delitos de homicidio, lesiones personales, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Los hechos se presentaron al interior de una vivienda.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones, para determinar los móviles de este sicariato.

Presuntamente, estaría vinculado a la estructura criminal Clan del Golfo.