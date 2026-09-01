Acuacar mantiene estricta vigilancia ante el fenómeno de El Niño para garantizar el servicio

Aguas de Cartagena mantiene una vigilancia permanente sobre las condiciones hidrológicas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en la ciudad.

Según el IDEAM, existe una probabilidad superior al 90 % de que las condiciones asociadas al fenómeno persistan hasta el primer trimestre de 2027. Ante este panorama, la empresa mantiene activas medidas de prevención, monitoreo y preparación para responder a eventuales cambios en la disponibilidad del recurso.

Entre las acciones implementadas se encuentra el seguimiento permanente de la fuente de abastecimiento, los sistemas de almacenamiento y la calidad del agua, con el propósito de detectar oportunamente cualquier variación y activar los protocolos establecidos en el plan de contingencia.

La empresa también adelanta obras de adaptación en las estructuras de captación, destinadas a mantener la capacidad de bombeo en caso de que se presenten descensos en los niveles de la fuente y asegurar el suministro de agua cruda hacia las plantas de tratamiento.