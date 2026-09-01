6.286 personas asistieron a la jornada gratuita en el Castillo de San Felipe este fin de semana

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), realizó una vez más la entrada gratis para colombianos en el Castillo de San Felipe de Barajas, el domingo 30 de agosto, con la asistencia de 6.282 visitantes.

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La jornada entrada gratuita se llevó a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tiempo durante el cual los asistentes disfrutaron de actividades y puestas en escena organizadas por la Etcar, con la participación de artistas ganadores de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresó: “Es de mucha satisfacción para nosotros como Escuela Taller poder tener un balance tan positivo en cada una de nuestras jornadas de entrada gratis, porque significa que hemos logrado un interés genuino y permanente en el disfrute y apropiación social del San Felipe de Barajas. Agradecemos a todos por su asistencia y esperamos verlos en nuestras próximas actividades”.

Los asistentes apreciaron la exposición artística ‘Cartagena de colores’, de la artista Erika Guerrero Villamil y una presentación musical por parte de Familia Delta 9. La programación cerró con la puesta en escena de la agrupación Blind Sound, que puso a bailar a todo el público presente.