Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas en Ceuta durante la crisis migratoria, cinco de ellas con penetración y un intento no consumado, por las que están siendo investigados cinco presuntos agresores.

En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por su ministerio tras la crisis migratoria en Ceuta, Redondo ha precisado que, de los cinco presuntos agresores, dos de ellos son magrebíes, dos españoles y un ciudadano europeo.

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«Son hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia, tanto para las mujeres migrantes en Ceuta como para todas las mujeres y niñas en todo el territorio español», ha subrayado la ministra.

Sin embargo, la Fiscalía ha contabilizado este lunes 23 agresiones sexuales en Ceuta, cinco de ellas violaciones, de las cuales nueve víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

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Según han indicado fuentes fiscales a EFE, hasta la fecha, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han identificado a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga, y el resto de los agresores permanece sin identificar.

Por otro lado, Redondo ha detallado que el Centro de Crisis 24 horas destinado a atender a víctimas de violencias sexuales o trata, gestionado por el gobierno de la ciudad autónoma, está acogiendo en estos momentos a nueve menores víctimas de agresión sexual en las 14 plazas residenciales de corta estancia de las que dispone.

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Y ha indicado que, tras la activación el pasado 4 de agosto del plan de contingencia por parte de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, el servicio telefónico de 016 de atención a víctimas ha registrado, hasta este lunes, 16 llamadas y 4 consultas por WhatsApp procedentes de Ceuta, si bien ha subrayado que ninguna de ellas está directamente vinculada a la situación de la crisis migratoria.

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