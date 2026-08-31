Gobernación de Antioquia e IDEA fortalecen la red de salud pública con obras en El Hospital La María

Medellín

El gobernador Andrés Julián entregó la adecuación de cuatro quirófanos, la sala de recuperación y las áreas médicas del Hospital La María. Con una inversión de 377 millones de pesos cofinanciada por el IDEA y la institución, se garantizan altos estándares de seguridad y tecnología para atender mil cirugías mensuales en especialidades como oncología, neurocirugía y ortopedia.

Esta obra representa la primera entrega formal realizada a través de la línea de salud del Fondo Especial de Fomento e Inversión Social del IDEA. El proyecto no solo evitó riesgos de inhabilitación de los servicios quirúrgicos, sino que sienta las bases para consolidar seis salas de cirugía con condiciones óptimas para el personal médico y los pacientes.

El impacto del Fondo de Inversión Social del IDEA

Concebido en la actual administración, el Fondo de Inversión Social convierte la fortaleza financiera del IDEA en desarrollo social. Mediante alianzas estratégicas, los recursos pasaron de casi $2.000 millones a $60.000 millones de pesos, de los cuales el IDEA aportó el 52 % y sus aliados el 48 %, impactando directamente a 76 municipios del departamento.

La estrategia prioriza a los territorios con mayores limitaciones financieras, destinando apoyos a un 93 % de municipios pertenecientes a categorías 5 y 6. Entidades como la Fundación Fraternidad Medellín, Comfama, Hidroituango y diversas administraciones locales integran la red de aliados que hacen posible la financiación de estos proyectos estratégicos.

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Inversión integral en la red hospitalaria regional

En la línea específica de salud, el Fondo ha destinado $6.577 millones de pesos para fortalecer la red pública hospitalaria de Antioquia. Este rubro abarca intervenciones clave orientadas a garantizar una atención oportuna, digna y oportuna para las poblaciones más vulnerables del departamento.

Entre las obras destacan la dotación y adecuación del Consultorio Rosa en Metrosalud, la habilitación de urgencias maternas en el Hospital Marco Fidel Suárez y la entrega de equipos biomédicos para las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Concejo de Medellín.