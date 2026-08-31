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31 ago 2026 Actualizado 18:14

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Medellín

Medellín renueva espacio de memoria para honrar a víctimas de desaparición forzada

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Museo Casa de la Memoria de Medellín renovó el Recinto de la Memoria, una de sus experiencias dedicadas a preservar las historias de personas víctimas de desaparición forzada.

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

La intervención, realizada por la Alcaldía de Medellín, incluyó la instalación de 60 nuevas pantallas y la actualización de la plataforma tecnológica, con una inversión superior a los 70 millones de pesos.

El Recinto de la Memoria funciona desde 2013 y durante más de 13 años ha mantenido viva la memoria de las víctimas a través de fotografías familiares que muestran momentos cotidianos: celebraciones, paseos, reuniones, actividades comunitarias y actos religiosos.

La renovación busca que este espacio continúe poniendo en el centro a las personas desaparecidas, no solo desde el hecho de la desaparición, sino desde sus vidas, familias, afectos y proyectos que quedaron interrumpidos por este crimen.

Según el Museo Casa de la Memoria, la sala no había sido intervenida desde su puesta en funcionamiento, por lo que sus componentes presentaban desgaste y la plataforma tecnológica había quedado obsoleta.

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Con la implementación de un nuevo software, el museo podrá actualizar con mayor facilidad los contenidos de la experiencia y garantizar su funcionamiento de manera continua.

La Alcaldía de Medellín aseguró que esta renovación hace parte de su compromiso con las víctimas del conflicto armado y de las distintas violencias que han afectado a la ciudad, manteniendo la memoria como una herramienta para dignificar a quienes fueron desaparecidos y acompañar a sus familias.

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