Secretaría de Salud de Ibagué ha cerrado 12 establecimientos en el 2026 por no cumplir las normas

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, se refirió a los procesos que se adelantan desde esta dependencia en materia de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio con el fin de salvaguardar y proteger a los ciudadanos.

En lo corrido del año 2026 esta dependencia de la Alcaldía de Ibagué ha adelantado 2.991 visitas de inspección, vigilancia y control a través del componente de Salud Ambiental. Como resultado de estas acciones, 12 establecimientos han sido objeto de cierre temporal por diferentes incumplimientos.

En una de las visitas realizadas se ordenó el cierre temporal de una peluquería luego de identificar diferentes incumplimientos sanitarios. Durante el procedimiento, el equipo de Salud Ambiental evidenció que el establecimiento no contaba con un adecuado manejo y recolección de residuos; presentaba falencias en la señalización correspondiente y no tenía actualizada la renovación de la matrícula mercantil, entre otros hallazgos identificados durante la inspección.

“Con estas visitas buscamos verificar que peluquerías, barberías, centros de estética y otros establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias necesarias para prestar sus servicios de manera segura”, indicó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué.

Además, la funcionaria aseguró que “En este caso encontramos diferentes incumplimientos que llevaron a tomar una medida de cierre temporal. Nuestro llamado a los propietarios es a mantener al día todos los requisitos y garantizar espacios adecuados para sus usuarios”.

Las autoridades procedieron a aplicar la medida sanitaria correspondiente. El establecimiento no podrá retomar sus actividades hasta que subsane los hallazgos y cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria.