Decretan toque de queda en Ataco, Tolima, tras atentados con drones contra la Policía

Tolima

La Alcaldía Municipal de Ataco, en cabeza del mandatario Héctor Fabio Muñoz, tomó la decisión de decretar medidas especiales de seguridad, como toque de queda, tras los atentados con drones explosivos dirigidos la tarde de este domingo contra posiciones de la Policía Nacional.

Desde este domingo y hasta el próximo martes primero de septiembre, regirá en Ataco un toque de queda nocturno que comenzará a las 7:00 de la noche de cada día e irá . hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día. Así queda la medida que prohíbe la circulación de personas y vehículos en el municipio:

- Domingo 30 de agosto de 2026: Desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del lunes 31 de agosto de 2026.

- Lunes 31 de agosto de 2026: Desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de septiembre de 2026.

- Martes 1 de septiembre de 2026: Desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del miércoles 2 de septiembre de 2026.

Ahora bien, en esos mismos horarios se prohibió la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo tipo de establecimientos comerciales y espacios públicos. Es decir, aplicará ley seca.

Dichas medidas buscan afrontar los ataques con drones explosivos contra la Estación de Policía local y un camión que transportaba al Escuadrón Móvil de Carabineros. El ataque dejó por lo menos dos policías heridos y fue atribuido inicialmente al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.