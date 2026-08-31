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31 ago 2026 Actualizado 12:18

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Ibagué

La Policía captura a 9 personas e incauta 159 armas blancas en operativos en Ibagué

La Policía Metropolitana además atendió 115 reportes por riñas y 34 casos de violencia intrafamiliar.

Julio Montiel

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Durante el último fin de semana del mes de agosto la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de 9 personas de las cuales 7 fueron en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos como porte de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto y violencia intrafamiliar.

“Sumado a estas capturas, y en el firme propósito de las autoridades por hacer frente a los delitos de impacto, como las lesiones personales y el homicidio, se realizaron 573 planes, se incautaron, un arma de fuego y la incautación de 770 gramos de estupefacientes”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de las Policía Metropolitana de Ibagué.

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 245 órdenes de comparendo. De estas, 159 por portar armas blancas, 41 por riñas, 13 por consumir o portar estupefacientes y 7 por irrespetar a las autoridades de policía.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.203 llamadas, entre las que se destacaron 115 reportes por riña y 34 casos de violencia intrafamiliar.

“La Policía Nacional en Ibagué mediante la estrategia de seguridad Dulima seguirá intensificando diferentes planes estratégicos enfocados a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana a través de todo su componente humano y tecnológico”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

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