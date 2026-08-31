Santa Rosa de Lima realiza sus Fiestas Patronales

Santa Rosa de Lima dio inicio a sus tradicionales Festividades Patronales con una variada programación que combinó cultura, tradición, música y espacios para el encuentro de las familias.

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Durante la jornada del sábado se realizaron el Festival del Frito, el Festival de la Canción Inédita y la Gran Cabalgata, actividades que convocaron a habitantes y visitantes y permitieron exaltar las costumbres, el talento y la identidad cultural del municipio.

Los asistentes disfrutaron de una jornada marcada por la alegría y la integración, que culminó con la presentación musical del artista Marcos Díaz, encargado de cerrar la programación con una noche de música y celebración.

El alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello Elles, destacó la respuesta de la comunidad durante el inicio de las festividades y extendió una invitación a participar de las actividades programadas con responsabilidad y tranquilidad.

“Queremos que estas fiestas sean un espacio para compartir en familia, disfrutar de nuestras tradiciones y encontrarnos como comunidad. Invitamos a todos los santarroseños y visitantes a vivir cada actividad con alegría, pero también con tranquilidad, respeto y responsabilidad. Estas son nuestras fiestas y entre todos debemos contribuir para que sean unas celebraciones seguras y en paz”, señaló el mandatario.

Bello Elles también resaltó el compromiso de la Administración Municipal y de las distintas instituciones que acompañan la programación para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Con este inicio, las Fiestas Patronales de Santa Rosa de Lima avanzan con un balance positivo y se consolidan como un escenario para fortalecer la cultura, preservar las tradiciones y promover la integración de las familias.

La invitación de la Administración Municipal es a continuar participando de la programación, disfrutando de las fiestas con alegría, respeto y tranquilidad, y contribuyendo entre todos a unas celebraciones que permitan seguir fortaleciendo la identidad de Santa Rosa de Lima.