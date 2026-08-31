“No es momento para créditos”: analistas financieros

Cúcuta

Frente a la polémica por el nuevo crédito del municipio de Cúcuta, el ex secretario de hacienda municipal abogado, Orlando Miranda llamó la atención sobre la necesidad del equilibrio fiscal.

Explicó que este “se logra cuando los ingresos corrientes que generamos en la ciudad los comparamos con el egreso, ahí hay un desequilibrio desde el punto de vista de las finanzas publicas”.

Indicó el ex funcionario que “estamos desbordando capacidad de endeudamiento, estamos endeudándonos mas desde lo que estamos manejando”.

“No es momento para créditos, para racionalizar el gasto, momento para mirar donde se pueden invertir los recursos, que son propios, que no nos generan intereses” dijo el ex funcionario

Agregó que “es un momento para fortalecer el ingreso de nuestras fuentes principales que es el ingreso, de impuesto predial que industria y comercio, que nos generan recursos importantes”

Expresó que “la cartera del municipio esta desbordada, no es un invento y tampoco es objeto de un ataque frontal, es decir una serie de medidas que permitan recuperar la cartera”.

Finalmente sugirió al equipo de finanzas del municipio “revisemos la casa, miremos que estamos haciendo para recuperar la cartera y como estamos incentivando a los cucuteños para que paguen industria y comercio”.