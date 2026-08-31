Red Distrital de Bibliotecas de Cartagena participó en XVII Feria del Buen Trato de Comfenalco

En el marco de la XVII Feria del Buen Trato: “Cuídame, cuídate, cuídanos”, organizada por Comfenalco Cartagena a través de su Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y desarrollada en el Coliseo de Combate Ignacio Amador de la Peña, la Alcaldía Mayor de Cartagena hizo presencia activa mediante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura.

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Durante el encuentro, un equipo de bibliotecarios de la Red, atendió a 120 niños y niñas de primera infancia a través de una experiencia lúdica e interactiva centrada en el respeto, el autocuidado y la libre expresión de emociones.

La estrategia articuló dinámicas de bienvenida y diálogo guiado con funciones de títeres y narración oral sobre la empatía y la amabilidad, complementadas con el juego reflexivo “Palabras que abrazan”, la creación colectiva de un mural artístico y una ronda de compromisos donde los menores plasmaron su voluntad de promover el buen trato en sus entornos cotidianos.

Esta intervención visibilizó la amplia oferta territorial que la Red Distrital sostiene de manera permanente en los barrios y corregimientos de la ciudad.

A través de sus espacios físicos y procesos comunitarios, la Red trasciende la mediación lectora tradicional al ofrecer extensiones bibliotecarias, clubes de lectura, formación artística, talleres de escritura creativa, bibliotecas humanas, entre otras estrategias para toda la comunidad.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, manifestó: “Llegar a la Feria del Buen Trato con la oferta de nuestra Red Distrital de Bibliotecas nos permite reafirmar que la literatura, el arte y la cultura son herramientas indispensables para la protección y el desarrollo integral de la niñez. Incidir positivamente en 120 niños y niñas de primera infancia representa una apuesta directa por la construcción de ciudadanía, la empatía y la no violencia. Nuestras bibliotecas y centros culturales en los barrios están al servicio de las comunidades para seguir cuidando la niñez Cartagena”.

Con esta participación, el Distrito aporta de manera directa al cumplimiento de la Política Pública de Primera Infancia: Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar 2024 - 2035 de Cartagena; articulando la oferta cultural y pedagógica de la Red Distrital como una herramienta viva para la garantía de derechos.

A través de experiencias centradas en la literatura, el juego y las artes, el IPCC fortalece la consolidación de entornos protectores, promueve el desarrollo socioemocional temprano y consolida a las bibliotecas y centros culturales como nodos comunitarios de prevención, afecto y bienestar para las familias cartageneras.