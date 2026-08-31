Protestas en el Nuevo Hospital de Bocagrande por exigencia de horarios en medio de deudas salariales

Una fuerte controversia atraviesa el Nuevo Hospital de Bocagrande tras la emisión de una directriz institucional de Talento Humano que exige el cumplimiento estricto y obligatorio de la jornada laboral, bajo amenaza de abrir procesos disciplinarios. La medida generó indignación entre el personal de la salud, que denuncia el impago prolongado de sus sueldos y la falta de garantías para operar.

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En el comunicado institucional, la Dirección de Talento Humano sostuvo que persisten faltas en las jornadas e instó a los colaboradores a permanecer en sus puestos de trabajo. La administración argumentó que la puntualidad y la continuidad en la atención resultan indispensables por tratarse de un establecimiento de salud, advirtiendo que los incumplimientos serán documentados bajo el Reglamento Interno de Trabajo y la legislación vigente.

Por su parte, los trabajadores manifestaron su rechazo ante la exigencia y calificaron la decisión como un mecanismo de presión para forzar renuncias sin el pago de indemnizaciones. Según denunciaron los empleados, la institución mantiene deudas salariales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, julio y lo transcurrido de agosto de 2026, sumado al no pago de prestaciones sociales como primas y cesantías.

A la crisis económica se suma el cese de operaciones del centro asistencial. Los colaboradores señalaron que las instalaciones permanecen cerradas e inhabilitadas para la prestación de servicios debido a las dificultades administrativas que afronta la entidad.

La situación escaló durante la tarde de este lunes, cuando los trabajadores acudieron a una reunión convocada por la gerencia para socializar las medidas del comunicado. Según la versión del personal, el nuevo gerente no asistió al encuentro y envió excusas a través de la jefatura de recursos humanos, por lo que el grupo de empleados decidió permanecer en las instalaciones a la espera de un diálogo directo que brinde soluciones a la contingencia laboral.