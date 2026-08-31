Precio del café HOY 31 de agosto: Se sostiene el precio del grano en este fin de mes

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 31 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 31 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este lunes 31 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,250,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 31 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la jornada con el mismo precio con el que finalizo la anterior semana. Esto, comparado con el último reporte del viernes 28 de agosto, la cotización cerró en los $2,250,000 COP por carga, por lo que el precio se mantuvo en ese rango sin altas ni bajas.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

¿Qué es la cafeína?

Es un alcaloide que se encuentra en los granos del café, así como en las hojas de té y granos de cacao, caracterizándose por ser una sustancia amarga y estimulante que actúa en el sistema nervioso para disipar la sensación de sueño e incrementar el estado de alerta.

La FNC indica que el promedio de cafeína encontrado en el café crudo es de 1.5 %. El arábica contiene cerca de 1 % de cafeína; el Robusta, 2 %; los cafés instantáneos, entre 3 y 6 %, según sea el tipo de café.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 31 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 31 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA : Carga $2,250,500, Kilo $18,004, Arroba $225,050

: Carga $2,250,500, Kilo $18,004, Arroba $225,050 BOGOTÁ : Carga $2,249,250, Kilo $17,994, Arroba $224,925

: Carga $2,249,250, Kilo $17,994, Arroba $224,925 BUCARAMANGA : Carga $2,248,875, Kilo $17,991, Arroba $224,888

: Carga $2,248,875, Kilo $17,991, Arroba $224,888 BUGA : Carga $2,251,250, Kilo $18,010, Arroba $225,125

: Carga $2,251,250, Kilo $18,010, Arroba $225,125 CHINCHINÁ : Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038

: Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038 CÚCUTA : Carga $2,248,375, Kilo $17,987, Arroba $224,838

: Carga $2,248,375, Kilo $17,987, Arroba $224,838 IBAGUÉ : Carga $2,249,625, Kilo $17,997, Arroba $224,963

: Carga $2,249,625, Kilo $17,997, Arroba $224,963 MANIZALES : Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038

: Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038 MEDELLÍN : Carga $2,249,625, Kilo $17,997, Arroba $224,963

: Carga $2,249,625, Kilo $17,997, Arroba $224,963 NEIVA : Carga $2,248,750, Kilo $17,990, Arroba $224,875

: Carga $2,248,750, Kilo $17,990, Arroba $224,875 PAMPLONA : Carga $2,248,500, Kilo $17,988, Arroba $224,850

: Carga $2,248,500, Kilo $17,988, Arroba $224,850 PASTO : Carga $2,248,500, Kilo $17,988, Arroba $224,850

: Carga $2,248,500, Kilo $17,988, Arroba $224,850 PEREIRA : Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038

: Carga $2,250,375, Kilo $18,003, Arroba $225,038 POPAYÁN : Carga $2,250,625, Kilo $18,005, Arroba $225,063

: Carga $2,250,625, Kilo $18,005, Arroba $225,063 SANTA MARTA : Carga $2,252,125, Kilo $18,017, Arroba $225,213

: Carga $2,252,125, Kilo $18,017, Arroba $225,213 VALLEDUPAR: Carga $2,249,750, Kilo $17,998, Arroba $224,975

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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