La DIAN se suma al nuevo Bloque de Búsqueda Anticorrupción de De La Espriella

Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) respaldó de forma oficial la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de crear el Bloque de Búsqueda Anticorrupción.

La entidad confirmó que trabajará mano a mano con este nuevo grupo para vigilar el destino de los impuestos, cuidar las arcas públicas y combatir los delitos financieros en las instituciones.

Esta iniciativa surge tras el anuncio del mandatario de poner en marcha una fuerza élite orientada a frenar el saqueo de los recursos del Estado.

Un bloque de búsqueda es un equipo especial donde varias instituciones coordinan sus investigaciones para actuar con mayor rapidez y efectividad, sumando inteligencia, policía y capacidad de rastreo financiero.

En este nuevo esquema, la DIAN jugará un rol clave junto a la UIAF (la entidad que detecta movimientos de dinero sospechosos), la Policía Judicial y los organismos de inteligencia. Todo el grupo dependerá directamente del Despacho Presidencial y contará con el apoyo de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y cooperación internacional.

El trabajo conjunto buscará seguir la ruta del dinero desviado y reunir pruebas sólidas que permitan judicializar rápido a los responsables. El presidente advirtió que la persecución no tendrá excepciones ni favores diplomáticos.

“Perseguiré la corrupción venga de donde venga. Hay corruptos enquistados en el Estado y les vamos a caer”, afirmó De La Espriella al confirmar que el Ejecutivo rendirá cuentas periódicas sobre los avances.

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