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31 ago 2026 Actualizado 03:47

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Pico y placa en Pasto: Así funcionará la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Consulte aquí los detalles de la restricción vehicular en Pasto

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

Pico y Placa en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

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Pasto
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Pasto - Nariño

Este lunes 31 de agosto continúa la restricción vehicular en Pasto, de acuerdo con la rotación establecida en el Decreto 0122 del 24 de julio de 2026.

Para la semana comprendida entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre, la programación queda de la siguiente manera:

  • Lunes 31 de agosto: 2 y 3
  • Martes 1 de septiembre: 4 y 5
  • Miércoles 2 de septiembre: 6 y 7
  • Jueves 3 de septiembre: 8 y 9
  • Viernes 4 de septiembre: 0 y 1

La restricción rige entre las 7:30 de la mañana y las 7:00 de la noche, teniendo en cuenta el último dígito de la placa. Los sábados, domingos y días festivos no aplica el pico y placa.

Otras restricciones vigentes en Pasto

Además del pico y placa, continúan vigentes otras medidas para motocicletas en la ciudad:

  • Restricción para la circulación de motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, todos los días.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.
  • Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de Pasto, durante las 24 horas.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto puede generar las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

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