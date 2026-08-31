Así avanzan los cuatro equipos del Valle en los cuadrangulares de la Liga Femenina de Fútbol

Los cuatro equipos del Valle del Cauca que avanzaron a los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026 siguen en carrera por el título, aunque con realidades diferentes después de las primeras jornadas. Deportivo Cali marcha líder del Grupo B con seis puntos, América suma tres, Orsomarso todavía no ha podido puntuar e Internacional de Palmira también tiene tres unidades en el Grupo A.

La tercera jornada comenzó este domingo con la victoria de Millonarios sobre Internacional de Palmira, resultado que dejó a las ‘Embajadoras’ en el primer lugar del Grupo A con siete puntos y una diferencia de gol de +3. Internacional de Bogotá aparece segundo con cuatro unidades, mientras el conjunto palmirano ocupa la tercera posición con tres puntos y una diferencia de -4.

Para Internacional de Palmira, la caída llegó después de haber dado uno de los golpes de la primera fecha, cuando derrotó 3-2 a Atlético Nacional. Ahora el equipo dirigido por John Freddy Tierradentro necesita volver a sumar en las jornadas que restan para acercarse a los dos primeros lugares de la zona.

El panorama del Grupo A resulta especialmente llamativo porque Atlético Nacional, que terminó como líder de la fase de todos contra todos con 39 puntos, todavía no ha conseguido sumar en los cuadrangulares y aparece último con cero unidades, aunque tiene un partido menos que Millonarios e Internacional de Palmira.

En el Grupo B, mientras tanto, Deportivo Cali es el equipo del Valle que mejor ha comenzado esta fase. Las ‘Azucareras’ ganaron sus dos primeros compromisos y tienen seis puntos, con una diferencia de gol de +4, por lo que lideran la zona.

América de Cali y Santa Fe tienen tres puntos cada uno y se mantienen a una victoria de distancia del conjunto caleño. Las ‘Escarlatas’ comenzaron los cuadrangulares con una derrota 2-1 ante Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, pero posteriormente reaccionaron y consiguieron una victoria que las mantiene en la pelea.

El clásico tuvo un desenlace agónico. Íngrid Guerra adelantó al Deportivo Cali al minuto 6, Obeida Mendoza empató para América al 10’ y, cuando parecía que el partido terminaría igualado, Guerra apareció nuevamente al minuto 88 para marcar el 2-1 definitivo y darle los tres puntos a las ‘Azucareras’.

Por su parte, Orsomarso ocupa la cuarta posición del Grupo B sin puntos, después de perder sus dos primeros encuentros. El equipo vallecaucano llegó a esta instancia como el último clasificado, tras conseguir su boleto en la jornada final de la fase regular con una goleada 3-0 sobre Deportivo Pasto.

Así, después de las primeras jornadas, Deportivo Cali tiene la ventaja entre los equipos del Valle, mientras América todavía está cerca de la punta y tanto Internacional de Palmira como Orsomarso necesitan sumar para mantenerse con posibilidades de alcanzar los dos primeros lugares de sus respectivos grupos.

Los cuadrangulares se disputan a doble vuelta y los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la final de la Liga Femenina BetPlay 2026. Por eso, con todavía partidos por jugar, los cuatro representantes del Valle mantienen vivo el objetivo de llevar al departamento hasta la definición del campeonato.

Próximos partidos:

Martes 1 de septiembre:

Orsomarso vs Deportivo Cali. 3pm.

Miércoles 2 de septiembre:

Santa Fe vs América de Cali. 5:30 pm.