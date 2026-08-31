Oposición en el Concejo ratifica riesgo en las finanzas del municipio

Cúcuta

Luego del “guiño” que hicieron las mayorías en el Concejo de la ciudad de Cúcuta para un nuevo crédito, la oposición en la corporación ratificó su preocupación por el estado de las finanzas públicas.

Las preocupaciones surgen frente al futuro de lo que significa el funcionamiento, proyecciones de inversión y las obligaciones proyectadas a futuro.

Uno de los concejales más críticos fue Leonardo Jácome quien advirtió que “todavía no se conoce como se ejecutaron 280 millones del crédito anterior, y ahora este que no esta clara su inversión”.

Agregó además que “con este nuevo compromiso, las futuras administraciones no van a tener maniobra fiscal, el municipio quedará 100% endeudado y no tendrá como responder por sus obligaciones”.

La concejal Vanesa Arenas llamó la atención y dijo que “no se han entregado cuentas a la ciudad de las inversiones que se adelantaron en el anterior y ahora un nuevo compromiso crediticio con alto riesgo”.

Expertos y analistas conocedores de las finanzas públicas advierten sobre la capacidad de pago de la administración municipal como también la situación a futuro de las finanzas del municipio.