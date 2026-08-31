Gobierno revisa con lupa situación de Coosalud con el HUEM

Norte de Santander

El Ministerio de la Protección Social empezó a revisar la situación que afronta el hospital Erasmo Meoz como consecuencia de la alta cartera que por deudas de las Eps tiene el centro hospitalario.

El gobierno nacional se ha declarado preocupado por el deterioro de las finanzas del centro médico provocado por no pago especialmente de la Nueva Eps y Coosalud.

Voceros del centro médico destacaron la voluntad de la ministra del sector Ana María Vesga de revisar a fondo lo que viene ocurriendo dada las repercusiones que empieza a tener esta situación en la salud pública.

“Vemos con la mejor intención al gobierno del doctor Aberlardo de La Espriella de querer ayudarnos en empezar a resolver esta situación, que se convierte en un palo en la rueda para el mejoramiento financiero y administrativo de nuestra entidad” dijo uno de sus directivos.

Indicó además que “esperamos que después de devolverle a los propietarios Coosalud esta empresa asuma la responsabilidad con sus afiliados, y responda por el derecho a la salud de estas personas que hoy están un una condición de vulnerabilidad por su irresponsabilidad”.