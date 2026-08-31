“Me voy a gobernar desde Ataco”: gobernadora del Tolima luego de ataques con drones

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció su decisión de trasladarse hasta el municipio de Ataco para dirigir el departamento desde allí, medida que tomó luego de los ataques con drones explosivos contra la Policía Nacional, registrados durante la tarde del 30 de agosto.

A través de su cuenta personal de X, la mandataria le envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella para solicitarle apoyo ante la escalada terrorista que afronta el Tolima desde el pasado primero de agosto.

“En nombre del Tolima, gracias por su respaldo en medio de estos voraces incendios. Hoy sentimos que no estamos solos y que tenemos un gran líder al mando. Es demasiada coincidencia que se queme nuestro territorio y, a la vez, siembren terror en el sur con atentados violentos”, indicó Matiz sobre la simultaneidad con los incendios forestales en el departamento.

A la par, la gobernadora solicitó a De la Espriella un plan especial para perseguir a los posibles responsables de los ataques terroristas cometidos contra la fuerza pública en las últimas semanas en municipios del sur del Tolima.

“Le pido que me acompañe con un plan especial para perseguirlos. Que demostremos, con los pies en el territorio, que no cederemos ni un solo centímetro de tierra tolimense. Los bandidos no pasarán mientras tengamos la decisión inquebrantable de estar al frente, poniendo la cara y defendiendo la tranquilidad de nuestra gente”, señaló.

Los principales responsables de los ataques serían integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, en la facción de alias Iván Mordisco.