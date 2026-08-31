Asesinaron a dos hermanos en el presunto robo de una motocicleta en Purificación, Tolima

Tolima

Un doble homicidio fue cometido la noche del domingo 30 de agosto en la vereda El Baurá de Purificación, en el suroriente del Tolima. Hombres armados llegaron hasta el sector y dispararon contra las víctimas en medio del presunto robo de una motocicleta.

De manera extraoficial, las víctimas mortales fueron identificadas como Diana Maritza Gaitán Hernández y Esteban Gaitán, hermanos que fueron impactados con arma de fuego y trasladados al Hospital La Candelaria de Purificación. Una tercera persona resultó herida.

“Siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, fueron ingresadas al hospital del municipio de Purificación tres personas lesionadas, al parecer, con impactos de arma de fuego. De acuerdo con información preliminar, dos de estas tres personas, un hombre y una mujer, ingresaron sin signos vitales”, indicó la capitán Ángela Rodríguez, comandante del Distrito de Policía de Purificación.

La tercera persona, identificada como Diego Quiñones, resultó herida y avanza en su proceso de recuperación en un centro asistencial, según informó la Policía. Versiones conocidas por Caracol Radio indican que la persona se encuentra en estado crítico y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de mayor complejidad.

“A esta hora, un grupo especial de la Policía Judicial adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con la ubicación de los responsables”, agregó la capitán Rodríguez.

Al parecer, los dos hermanos y su amigo habrían intentado oponerse al hurto armado de una motocicleta Yamaha XTZ 125, pero los delincuentes los atacaron y luego huyeron en el vehículo.