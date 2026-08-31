Con mapa para viajeros buscan impulsar el turismo en El Carmen de Chucurí, Santander

La iniciativa nació del trabajo conjunto entre la Universidad de Santander (UDES), a través del semillero de investigación y la Subdirección de Turismo del municipio. La propuesta surgió al identificar la necesidad de contar con una herramienta que reuniera información sobre diferentes atractivos del municipio.

El proyecto surgió luego de identificar una necesidad en el municipio: la ausencia de una herramienta que permitiera ubicar y conocer de manera sencilla sus atractivos turísticos.

“Nos dimos cuenta de que no existía ni siquiera un mapa que permitiera a la gente saber que esos lugares existen”, explicó Carlos Pérez Boada, líder del proyecto.

Debido a la escasez de material fotográfico disponible en internet, la Subdirección de Turismo del municipio realizo el trabajo de campo para tomar fotografías, conversar con habitantes y reunir información sobre cada atractivo.

Durante 11 meses, el proyecto buscó ir más allá de los tradicionales íconos turísticos. Los estudiantes desarrollaron una propuesta visual con un estilo de ilustración minimalista que reflejara la riqueza natural y cultural del territorio.

El mapa cuenta con una versión física que podrá encontrarse en diferentes puntos del municipio, con el fin de acceder mas fácil y rápido a los sitios turísticos. Además, también cuenta con código QR conectado a una plataforma digital donde los usuarios podrán consultar información más detallada sobre cada lugar.

“Aunque el mapa está diseñado para orientar a los viajeros, uno de sus principales propósitos es también despertar la curiosidad de quienes viven en El Carmen de Chucurí y motivarlos a recorrer espacios que quizás aún no conocen”, indicó Pérez.

Además de promover el turismo, la experiencia permitió a los estudiantes enfrentarse a un proyecto real y aplicar sus conocimientos. De esta manera, el mapa turístico se convierte en una guía para todas las personas que quieran visitar El Carme de Chucurí en Santander.