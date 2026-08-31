Gobernación de Bolívar asumirá la prestación de salud en Villanueva y San Cristóbal a través del HUC

La Gobernación de Bolívar avanza en el fortalecimiento de la red pública de salud del departamento. Desde el próximo 12 de septiembre, el Hospital Universitario del Caribe (HUC) asumirá la prestación de los servicios de primer nivel de atención en salud en Villanueva y San Cristóbal.

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El anuncio fue realizado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien aseguró que esta decisión responde a uno de los compromisos adquiridos durante su campaña: recuperar la administración pública de los servicios de salud en estos territorios.

“La salud debe volver a la gente”, afirmó el mandatario, al explicar que el Hospital Universitario del Caribe tendrá presencia directa en ambos municipios.

Actualmente, la prestación del primer nivel de atención en Villanueva y San Cristóbal se encuentra a cargo de un operador privado. Con el nuevo modelo, la Gobernación busca que estos servicios vuelvan a estar bajo la administración pública.

San Cristóbal tendrá atención directa del Hospital Universitario del Caribe

En San Cristóbal, la llegada del HUC estará acompañada de acciones para mejorar las condiciones de prestación del servicio.

El gobernador señaló que recibió reportes sobre dificultades en la infraestructura hospitalaria, entre ellas problemas de inundación, fallas en los sistemas de aire acondicionado y una oferta limitada de servicios.

Ante este panorama, Arana informó que impartió instrucciones al gerente del Hospital Universitario del Caribe para asumir la operación y avanzar en la recuperación de las instalaciones.

Además, se contempla el traslado de nuevos equipos médicos al municipio para fortalecer la capacidad de atención.

La apuesta es que los habitantes de San Cristóbal puedan resolver en su propio territorio una mayor cantidad de necesidades en salud, mientras que los traslados hacia Cartagena se realicen principalmente en aquellos casos que requieran servicios de mayor complejidad.

Como parte de esta estrategia, el gobernador anunció que los pacientes que necesiten ser remitidos desde San Cristóbal tendrán camas garantizadas en el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena.

Villanueva tendrá sede temporal y proyectan nuevo hospital

En Villanueva, el Hospital Universitario del Caribe también comenzará a prestar sus servicios el 12 de septiembre.

Inicialmente, la atención se brindará desde una sede temporal que, según la Gobernación, cumple con las condiciones requeridas para garantizar la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, la administración departamental proyecta una solución de mayor alcance: la construcción de una nueva sede del Hospital Universitario del Caribe en Villanueva.

Arana explicó que la Secretaría de Salud de Bolívar comenzará a estructurar el proyecto con el propósito de definir una ruta que permita avanzar en la construcción de la nueva infraestructura en el menor tiempo posible.

Mientras se desarrolla este proceso, la sede temporal permitirá que el HUC asuma directamente la atención de primer nivel en el municipio.

Clemencia también será incorporada al modelo

El fortalecimiento de la prestación pública de los servicios de salud también contempla a Clemencia.

No obstante, en este municipio el proceso se desarrollará posteriormente, debido a que el actual esquema de operación tiene una fecha de terminación diferente.

El gobernador explicó que está pendiente precisar la fecha de finalización del actual contrato u operación, a partir de la cual se buscará implementar un modelo similar al que comenzará en Villanueva y San Cristóbal.

La intención es avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura, la dotación de equipos y la prestación directa de los servicios por parte del sector público.

Una promesa de campaña que empieza a hacerse realidad

Para Yamil Arana, la decisión representa más que un cambio en el operador de los servicios de salud. Se trata, según explicó, del cumplimiento de un compromiso adquirido con las comunidades durante la campaña.

“Uno de nuestros grandes propósitos, una de nuestras promesas de campaña fue que volviera a ser independiente la salud pública de esos municipios”, manifestó el gobernador.

El mandatario insistió en que los habitantes de Villanueva, San Cristóbal y, posteriormente, Clemencia, deben contar con una atención cercana, digna y con capacidad de respuesta, reduciendo la necesidad de desplazarse hasta Cartagena para resolver servicios que pueden prestarse en sus propios municipios.

“Desde el 12 de septiembre, ojo, lo vamos a cumplir”, afirmó Arana.

Con la llegada del Hospital Universitario del Caribe a Villanueva y San Cristóbal, la Gobernación de Bolívar inicia una nueva etapa en el fortalecimiento de la red pública de salud, con el propósito de acercar la atención médica a las comunidades y recuperar progresivamente la prestación directa de los servicios por parte del sector público.