Fiscalía investiga al general Federico Mejía por presuntos nexos con grupos criminales en el Cauca

Colombia

La Fiscalía General de la Nación notificó al general Federico Mejía, excomandante de la Tercera División del Ejército en el Cauca, de una indagación preliminar por concierto para delinquir agravado.

La investigación se abrió tras una denuncia del segundo comandante del Ejército, general Erik Rodríguez, quien después de algunas publicaciones en medios de comunicación, señaló que el general Mejía si pudo haber tenido alianzas con grupos criminales en el Cauca durante la operación Perseo, ofensiva militar para recuperar el control del Cañón del Micay, una de las zonas más disputadas por el narcotráfico.

Según el registro oficial, el proceso quedó bajo la Noticia Criminal 110016000102202500175 y fue asignado el 26 de agosto a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Los hechos investigados habrían ocurrido a partir del 4 de mayo de 2025 en Popayán.

El general Mejía, quien dejó la comandancia del Cauca hace un mes, actualmente se desempeña como director del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos públicos de Mejía sobre las acusaciones en su contra.

La Fiscalía precisó que la indagación se encuentra en etapa preliminar, lo que implica que aún no hay imputación de cargos, pero sí una verificación formal de los señalamientos.