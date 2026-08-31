Ganaderos del Huila afrontan pérdidas por sequía y disminución en la producción de leche

Neiva

El intenso periodo de sequía que atraviesa el Huila comienza a generar preocupación entre los productores ganaderos. Las elevadas temperaturas y la escasez de agua y alimento están afectando directamente el rendimiento del sector. Uno de los principales impactos se evidencia en la producción de leche, que registra una reducción significativa

De acuerdo con el gremio, la producción departamental alcanza aproximadamente los 300.000 litros de leche diariamente. Sin embargo, durante los últimos dos meses se han dejado de producir cerca de 90.000 litros por día. Esta disminución representa pérdidas económicas que ya superarían los 2.700 millones de pesos para los productores.

La falta de pasturas y fuentes de agua también ha generado consecuencias sobre el ganado, especialmente en municipios del norte del departamento. Según Fefegán, alrededor de 300 animales han muerto debido a las difíciles condiciones. Ante la escasez de alimento, los productores también han optado por movilizar sus animales hacia otros territorios

Actualmente, el Huila cuenta con cerca de 454.000 cabezas de ganado distribuidas en aproximadamente 15.600 predios ganaderos. Los 37 municipios tienen presencia de esta actividad económica, aunque los mayores impactos se concentran en algunas zonas, del norte, centro y occidente del departamento.