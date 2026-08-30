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30 ago 2026 Actualizado 19:30

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Neiva

Jornada gratuita de bienestar animal atendió a más de 300 mascotas en el sur de Neiva

Perros y gatos recibieron atención gratuita en el parque Mirador del Sur.

La jornada fue realizada por Tropicana y la Alcaldía de Neiva. Foto Caracol Radio Neiva

La jornada fue realizada por Tropicana y la Alcaldía de Neiva. Foto Caracol Radio Neiva

La jornada fue realizada por Tropicana y la Alcaldía de Neiva. Foto Caracol Radio Neiva

Valentina Gasca

Neiva
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Neiva

Más de 300 perros y gatos fueron atendidos durante una jornada de bienestar animal realizada este domingo en el parque Mirador del Sur, en la comuna Seis de Neiva. La actividad permitió que las familias del sector accedieran sin costo a diferentes servicios para sus mascotas.

La jornada fue realizada por Tropicana y la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente. Los animales recibieron servicios de vacunación, desparasitación, corte de uñas y vitaminización.

El secretario de Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente, Rodrigo Amaya, señaló que la estrategia busca llegar a más sectores de la ciudad. “Estas jornadas vamos a llevarlas a diferentes comunas y, de igual manera, a diferentes corregimientos de la zona rural”, manifestó.

La iniciativa continuará recorriendo diferentes sectores de Neiva, con el propósito de acercar estos servicios gratuitos a más familias y garantizar atención para sus animales de compañía tanto en las comunas como en los corregimientos.

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