Fungramiel entrega agua potable a cien familias vulnerables en el barrio Henequén de Cartagena

La Fundación Granito de Amor y Miel (Fungramiel), bajo la dirección de Kelly Liliana Vásquez, continúa fortaleciendo su compromiso social con las comunidades más vulnerables de Cartagena de Indias.

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En esta oportunidad, la fundación llegó al barrio Henequén, donde 100 familias fueron beneficiadas con agua potable, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y garantizando el acceso a un recurso esencial para la salud, la higiene y el bienestar de la comunidad.

La jornada representa una muestra del trabajo que viene desarrollando Fungramiel para acompañar a familias que enfrentan diferentes necesidades sociales, llevando no solo ayudas, sino también esperanza, solidaridad y oportunidades para transformar realidades.

“Me siento afortunada por recibir tanto amor por parte de esta comunidad, le doy muchas gracias a cada persona que hace esto posible, la gloria y la honra siempre para Dios”, destacó Kelly Liliana Vásquez, directora de la fundación.

Con iniciativas como esta, Fungramiel reafirma su propósito de servir y aportar al desarrollo social de Cartagena, sumando esfuerzos para construir una ciudad más solidaria, incluyente y comprometida con las comunidades que más lo necesitan.

Sobre Fungramiel

La Fundación Granito de Amor y Miel (Fungramiel) trabaja por el bienestar de los niños, comunidades y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo acciones sociales orientadas a mejorar su calidad de vida y generar esperanza a través de la solidaridad.