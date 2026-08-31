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31 ago 2026 Actualizado 08:38

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¡Este fin de semana, la felicidad salió a recorrer Cartagena!

Familias enteras llegaron a los parques para compartir, jugar, caminar, tomarse fotos y aprovechar esos espacios que hoy vuelven a ser parte de la vida de la ciudad

¡Este fin de semana, la felicidad salió a recorrer Cartagena!

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Porque recuperar un parque no es solamente transformar su infraestructura. Es devolverle a la gente un lugar para encontrarse, a los niños un espacio para jugar y a las familias una nueva razón para salir y disfrutar Cartagena.

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Eso es justamente lo que empieza a verse en distintos sectores: lugares que durante años estuvieron deteriorados hoy vuelven a convertirse en puntos de encuentro, recreación y convivencia.

Y cuando una familia llega, se queda y disfruta, la transformación cobra sentido. Porque una mejor Cartagena también se construye así: con espacios recuperados, puertas abiertas y más momentos para vivir la ciudad.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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