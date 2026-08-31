Condenan a 22 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de dos menores de edad

Las pruebas presentadas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 22 años y 3 meses de prisión a un hombre señalado de abusar sexualmente de la hija y la sobrina de su compañera sentimental.

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La Fiscalía evidenció que las agresiones contra la hijastra del sentenciado ocurrieron en una vivienda del barrio Henequen de Cartagena. Según la investigación, en dicho lugar habitaba la menor de 10 años, junto con su familia. Allí, entre los años 2011 y 2014, fue sometida a múltiples vejámenes sexuales. También se determinó que el hombre intimidaba a la joven con asesinar a su mamá y agredir sexualmente a sus hermanas si contaba lo sucedido o se negaba a acceder a sus pretensiones.

El ente acusador estableció que en mayo de 2017 el ahora condenado besó por la fuerza a una sobrina de su pareja sentimental, de 12 años, a quien además le ofreció dinero para que accediera a las pretensiones sexuales. Este caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por los familiares de la menor de edad, quienes se percataron de los sucedido con la niña. La captura del agresor se materializó el 30 de mayo de 2019 en la capital bolivarense.

Por estos hechos el agresor, de 59 años, fue hallado responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. También fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Contra esta decisión proceden los recursos de ley.