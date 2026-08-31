Concejal de Bogotá propuso plan de choque para cumplir con la meta de de un millón de propietarios

Bogotá D.C

La concejal Sandra Forero del partido Centro Democrático envió una carta ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán en la que le expuso una propuesta para impulsar el sector inmobiliario en el país y cumplir con la meta de un millón de propietarios del Gobierno Nacional.

En la carta la cabildante presentó una hoja de ruta para reconstruir la política de vivienda del país, tras acumular doce trimestres consecutivos de contracción.

“Hoy la prioridad es atender a las familias afectadas por el terremoto, y Colombia ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad y gestión. También es importante pensar en cómo lograr que la promesa de un millón de propietarios sea una realidad , porque la vivienda formal es motor de empleo, inversión, avance social y sobre todo mayor resiliencia frente a eventos naturales como este terremoto”, afirmó Forero.

Cinco estrategias para reconstruir la política de vivienda

Fortalecer la demanda de vivienda urbana formal nueva mediante el rediseño de Mi Casa Ya para hacerlo más progresivo y eficiente; fortalecer el ahorro para la cuota inicial, ampliar el acceso al crédito hipotecario para hogares de menores ingresos y trabajadores informales, y desarrollar programas de arriendo como camino hacia la vivienda propia.

formal nueva mediante el para hacerlo más progresivo y eficiente; fortalecer el ahorro para la cuota inicial, ampliar el acceso al crédito hipotecario para hogares de menores ingresos y trabajadores informales, y desarrollar programas de arriendo como camino hacia la vivienda propia. Fortalecer la oferta de vivienda nueva formal , mediante incentivos urbanísticos, tributarios y normativos para garantizar la producción de vivienda social, impulsar la renovación urbana, la vivienda en renta institucional y la construcción sostenible, junto con una simplificación integral de los trámites de urbanismo y construcción, un Plan Nacional de Equipamientos y una estrategia de Urbanismo Seguro.

, mediante incentivos urbanísticos, tributarios y normativos para garantizar la producción de vivienda social, impulsar la renovación urbana, la vivienda en renta institucional y la construcción sostenible, junto con una simplificación integral de los trámites de urbanismo y construcción, un Plan Nacional de Equipamientos y una estrategia de Urbanismo Seguro. Fortalecer los procesos de ordenamiento territorial para agilizar la gestión de suelo, garantizando la disponibilidad de servicios públicos y la asistencia técnica a los municipios para la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial.

para agilizar la gestión de suelo, garantizando la disponibilidad de servicios públicos y la asistencia técnica a los municipios para la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial. Consolidar la ciudad construida mediante la legalización urbanística, titulación de predios mejoramiento integral de barrios y mejoramiento de vivienda que incluya línea de microcrédito y garanticen el cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas en las intervenciones financiadas con recursos públicos.

que incluya línea de microcrédito y garanticen el cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas en las intervenciones financiadas con recursos públicos. Fortalecer la política de vivienda rural a través de los programas de vivienda nueva y mejoramiento mediante subsidios y líneas de microcrédito adaptadas a las condiciones del campo, en articulación con la titulación de predios y las demás políticas de desarrollo rural.

“Desde agosto de 2022, más de 117.000 familias han tenido que desistir de comprar una vivienda de interés social, por eso es importantísimo adoptar medidas que eviten nuevos desistimientos y devuelvan la confianza a las familias y al sector. Ahí está el verdadero milagro”, indicó la cabildante.

La concejal también propuso dos medidas prioritarias para los primeros 100 días del nuevo Gobierno. Como por ejemplo, apoyar a las familias que están próximas a recibir una vivienda de interés social, pero aún no logran completar su cierre financiero para así evitar nuevos desistimientos.

Además, establecer un mecanismo preferencial para las más de 45.000 familias habilitadas para acceder a Mi Casa Ya que resultaron afectadas por la suspensión del programa y que todavía no han podido adquirir su vivienda.