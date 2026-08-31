Cayó en Cartagena alias ‘Keyner’ buscado por el homicidio de un líder social en Bogotá

En desarrollo de labores de patrullaje, registro y control, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena realizaron un procedimiento sobre la Diagonal 30, en el barrio Piedra Bolívar, donde efectuaron el registro a una persona y verificaron sus antecedentes judiciales.

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Durante el procedimiento, los uniformados establecieron que el ciudadano, identificado con el alias de “Keyner”, de 23 años, presentaba una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, D. C. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir una condena de 214 meses de prisión, equivalentes a 17 años y 10 meses.

Los hechos se habrían presentado el 18 de septiembre de 2023, en el barrio San Cristóbal Norte, localidad de Usaquén, donde perdió la vida Héctor Enrique Rodríguez Torres, defensor de los derechos humanos y líder de la población afrocolombiana, luego de que se registrara un acto de intolerancia en un establecimiento de billar. Al parecer, la víctima habría negado el ingreso a dos sujetos, uno de los cuales tomó represalias y le disparó, ocasionándole la muerte. En medio de los hechos, dos mujeres también resultaron heridas.

Al respecto, el Comandante del Segundo Distrito de la Policía Metropolitana de Cartagena, Teniente Coronel Alex González, destacó la importancia de las labores de prevención y control que adelantan los uniformados en los diferentes sectores de la ciudad:

“Estos resultados son producto del trabajo permanente de nuestros policías en las calles. La verificación de antecedentes durante los procedimientos de registro y control nos permite identificar a personas requeridas por la justicia y ponerlas a disposición de las autoridades competentes. Continuaremos fortaleciendo estas acciones para contribuir a la seguridad y tranquilidad de los cartageneros”.

En lo corrido del año, han sido capturadas 68 personas por el delito de homicidio, como resultado de las acciones investigativas, operativas y de prevención adelantadas en diferentes sectores de la ciudad, reafirmando el compromiso institucional de esclarecer los hechos violentos y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida.

La Policía Nacional en Cartagena continuará fortaleciendo las labores de patrullaje, registro y control, así como la consulta de antecedentes, con el propósito de ubicar y poner a disposición de las autoridades judiciales a las personas requeridas por la justicia.