Cayó alias Gordo presunto cabecilla del grupo criminal ‘Salsas Nueva Generación’ en Cartagena

En un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló una operación que permitió la captura de un presunto integrante de la estructura criminal ‘Salsas Nueva Generación’.

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La diligencia de registro y allanamiento fue realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal, en un inmueble ubicado en el barrio San José de los Campanos, presuntamente utilizado como punto de expendio de sustancias estupefacientes y almacenamiento de elementos relacionados con actividades criminales.

En el lugar fue capturado alias ‘Gordo’, de 36 años, y fueron incautados una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, 16 cartuchos del mismo calibre, 500 dosis de cocaína, una gramera, dinero en efectivo y 1.000 bolsas para la dosificación de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, este punto de expendio, ubicado en inmediaciones de entornos escolares, presuntamente tendría la capacidad para distribuir más de 10.000 dosis de estupefacientes al mes, generando una renta criminal estimada superior a los 40 millones de pesos.

Alias ‘Gordo’ sería cabecilla de zona de esta estructura, con presunta injerencia en los barrios San José de los Campanos, Villa Estrella y El Pozón. Asimismo, registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, destinación ilícita de inmuebles y tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantarán las actuaciones judiciales correspondientes, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 2.000 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 780 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Seguimos golpeando de manera contundente las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en Cartagena. Con estos resultados no solo retiramos drogas y elementos utilizados para su comercialización, sino que también afectamos las finanzas de quienes pretenden lucrarse con este delito. Nuestra ofensiva continuará hasta lograr que estos actores criminales respondan ante la justicia”, sostuvo el coronel Efrén Castro Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana (E).