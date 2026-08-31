Cartagena implementará el PEMP para blindar la zona residencial y el patrimonio del Centro Histórico

Cartagena entra ahora en una nueva etapa para la protección y gestión de su patrimonio. Luego de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), aprobara el pasado 26 de junio, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, el siguiente paso será su adopción por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes mediante resolución, prevista para octubre. A partir de ese momento comenzará la implementación de los programas, proyectos y herramientas definidos en este instrumento, con acciones previstas para el corto, mediano y largo plazo.

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El PEMP es la hoja de ruta que permitirá tomar decisiones sobre cómo conservar, proteger y gestionar el Centro Histórico y su zona de influencia, para garantizar que este patrimonio pueda mantenerse y disfrutarse hacia el futuro. Su alcance comprende el Centro, San Diego y Getsemaní, e incluye sectores de Manga, El Pie de la Popa, El Espinal y parte de El Cabrero dentro de su área de influencia. Además, se articula con la propuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y con el PEMP de las Fortificaciones y el Castillo de San Felipe de Barajas, fortaleciendo una visión integral del territorio y de su paisaje.

“El PEMP viene a proteger a los residentes del Centro Histórico, establece medidas contundentes para proteger la residencialidad y, al mismo tiempo, define cómo conservar cada uno de los inmuebles y mejorar la habitabilidad del centro y su zona de influencia”, explicó el secretario de Planeación, Emilio Molina.

Al referirse a este alcance, el secretario destacó que uno de los principales propósitos del instrumento es que el Centro Histórico no sea entendido únicamente como un lugar turístico o de conservación arquitectónica, sino como un territorio donde también se protege a quienes lo habitan y las dinámicas que hacen parte de su identidad. Para ello contempla incentivos tributarios para residentes, tarifas diferenciadas de servicios públicos y mecanismos para respaldar las manifestaciones culturales identificadas en el Plan Especial de Salvaguardia de Getsemaní.

La protección también se extiende a los inmuebles y a las condiciones de seguridad y habitabilidad. El PEMP establece niveles de intervención que determinan qué tipo de obras pueden realizarse en cada inmueble patrimonial y define con mayor precisión las autoridades competentes para aprobarlas, brindando mayor seguridad jurídica y claridad en los trámites.

También fortalece las acciones para prevenir el deterioro de fachadas y el desprendimiento de elementos que puedan representar riesgos para residentes y visitantes. A esto se suma una regulación más clara de los usos del suelo, que busca equilibrar la residencia, el turismo y las actividades económicas de acuerdo con las características de cada sector.

Pero el PEMP no se limita al patrimonio construido. El instrumento incorpora como parte de un mismo sistema de protección el patrimonio material, inmaterial y natural: desde casas, iglesias, murallas y fortificaciones, hasta tradiciones, memoria, expresiones culturales, paisaje, cuerpos de agua, manglares y otros elementos ambientales. Esta mirada integral busca conservar los valores históricos y culturales que identifican a Cartagena de Indias, declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, y proteger el paisaje de su entorno, evitando nuevas afectaciones y fortaleciendo la defensa del territorio.

El proceso de formulación que permitió llegar a este punto incluyó la respuesta de la Alcaldía a 87 observaciones formuladas por el Ministerio de las Culturas al documento radicado en octubre de 2025, además de 47 mesas de participación ciudadana, en las que participaron 955 personas y se recibieron 2.613 aportes. Tras la adopción del instrumento, comenzará una implementación proyectada a 4, 8 y 12 años, con programas y proyectos orientados a mejorar la habitabilidad, los servicios públicos, la red vial, plazas, parques y otros espacios del Centro Histórico y su zona de influencia.

Sobre las herramientas que permitirán implementar el instrumento, el secretario de Planeación, explicó: “Para hacer posible esta implementación, el PEMP incorpora instrumentos de gestión y financiación que permitirán pasar de la planeación a las acciones concretas. Entre ellos se encuentran diferentes mecanismos de financiación urbanística, tasas de edificabilidad, impuesto predial y transferencia de derechos de construcción”.

Los recursos recaudados a través de estos mecanismos estarán orientados a un Fondo de Compensación del Patrimonio, desde donde se financiarán obras públicas y acciones de conservación, protección y recuperación.

La aprobación del PEMP representa un logro de la administración del alcalde Dumek Turbay y de la gestión que se ha venido adelantando para sacar adelante procesos estratégicos que durante años permanecieron estancados. Esta administración, reconocida por ser el gobierno de las primeras veces, una vez más consolida y ratifica esa consigna, al lograr que iniciativas y procesos que durante años estuvieron en espera, hoy se materialicen, avancen y se pongan en marcha, con decisiones concretas que le permiten a Cartagena avanzar hacia la protección y gestión de su patrimonio.

La aprobación del PEMP marca el cierre de un proceso de más de 20 años de formulación y revisión, pero también el comienzo de un reto mayor: convertir esta hoja de ruta en decisiones, proyectos e inversiones que permitan que el Centro Histórico y su zona de influencia sigan siendo patrimonio, pero también territorios habitables y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.