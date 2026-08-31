Capturado tras hurtar a una mujer prendas de oro, celular y dinero en efectivo

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes había despojado de varias prendas de oro y un celular a una ciudadana.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Los Caracoles, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘El Maicol’, de 19 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una cadena con un dije de oro, dos manillas de oro, dos anillos de oro y 1.700.000 pesos en efectivo que llevaba en una riñonera.

Durante el operativo fueron incautada una pistola con un cargador y dos cartuchos calibre 9 milímetros.

El capturado presenta dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Se investiga si el indiciado estaría inmerso en otros casos de hurto por ese sector.

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Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 728 personas y se han incautado 465 armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.