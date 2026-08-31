América rescató un punto y el Cali terminó en medio de disturbios en Palmaseca

América de Cali logró un empate agónico 2-2 ante Jaguares en Montería, por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026, y conservó el liderato del campeonato. El conjunto escarlata extendió además su invicto a siete partidos.

Jaguares golpeó primero apenas al minuto 7. Tras un tiro de esquina desde el costado derecho, Andrés Rentería apareció en el área y marcó de cabeza el 1-0 para el equipo local. América encontró la igualdad justo antes del descanso. Al minuto 44, después de varios rebotes dentro del área, Josen Escobar tomó el balón y remató para el 1-1.

Sin embargo, Jaguares volvió a ponerse en ventaja en el tiempo añadido de la primera parte. Al 45+5’, Jerson Malgón conectó un tiro libre y marcó el segundo. La acción había sido anulada inicialmente por fuera de juego, pero el VAR determinó que el jugador estaba habilitado y el gol fue validado.

En el segundo tiempo, América buscó nuevamente la igualdad. Al minuto 57, Jhon Murillo había conseguido el empate, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Cuando el partido parecía escapársele al conjunto vallecaucano, llegó la oportunidad desde el punto penal. Al minuto 87, Jader Maza derribó a Luis Quiñones dentro del área y el árbitro Andrés Rojas sancionó la pena máxima. Yeison Guzmán asumió el cobro y convirtió para el 2-2 definitivo. Con este resultado, América llegó a siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Liga BetPlay.

El Deportivo Cali también fue protagonista de la octava jornada, aunque por razones extradeportivas. El conjunto azucarero empató 1-1 ante Atlético Bucaramanga en Palmaseca, en un encuentro que terminó anticipadamente por la invasión de cancha de algunos aficionados.

Bucaramanga se adelantó en el segundo tiempo con José García, mientras que Deportivo Cali consiguió la igualdad en el tramo final mediante Leyder Chaverra, desde el punto penal.

Sin embargo, la tensión aumentó en las tribunas y un grupo de hinchas rompió una valla e intentó ingresar al terreno de juego. La Policía intervino para controlar la situación y el árbitro José Bautista decidió finalizar el partido al minuto 89. El cierre también estuvo acompañado por enfrentamientos entre jugadores. El juez expulsó a José García, de Bucaramanga, y Keimer Sandoval, del Deportivo Cali.

Así, mientras América mantiene el liderato y su racha positiva después de rescatar un punto en Montería, el Deportivo Cali vuelve a quedar en el centro de la conversación por los hechos de violencia que empañaron su partido en Palmaseca.