Autoridades investigan impactante choque entre una moto acuática y una lancha en Cholón

Un aparatoso accidente marítimo registrado el pasado domingo 30 de agosto en el sector turístico de Cholón encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en la zona insular. El momento exacto de la emergencia quedó grabado en un video aficionado en el que se aprecia la magnitud del choque.

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En las imágenes captadas con celular se observa cómo una moto acuática, ocupada por dos personas, se desplaza a gran velocidad e impacta de manera directa contra una lancha que llevaba varios pasajeros a bordo. Debido a la violencia del choque, uno de los ocupantes de la embarcación salió despedido por el aire y cayó al mar ante la mirada atónita de los testigos.

Tras la difusión del material audiovisual, la Capitanía de Puerto de Cartagena emitió un pronunciamiento oficial para informar que se encuentra realizando las verificaciones técnicas e inspecciones correspondientes. La Autoridad Marítima Colombiana detalló que adelanta las labores para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente y precisar las responsabilidades del caso.

La entidad precisó que, por tratarse de un proceso administrativo e investigativo en curso, se abstendrá de emitir conclusiones preliminares hasta no contar con información oficial plenamente verificada, al tiempo que reiteró su compromiso de informar a la ciudadanía una vez concluyan las actuaciones correspondientes.