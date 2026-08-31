Asesinan a un hombre mientras compartía con su familia en la terraza de su casa en Magangué

Un nuevo hecho de sangre sacudió al municipio de Magangué en las últimas horas del domingo. Un hombre fue víctima de un ataque sicarial con arma de fuego mientras se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en la calle 17 con carrera 29 del barrio Boston, compartiendo junto a varios de sus familiares.

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La víctima fue identificada como Milcíades Manuel Menco Hernández, de 42 años de edad, natural de El Bagre, Antioquia, y dedicado a oficios varios. Según los reportes preliminares recopilados por las autoridades, el ciudadano estaba sentado en la parte exterior del inmueble cuando un sujeto armado se le acercó de manera intempestiva y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte de forma instantánea.

Atendiendo el llamado de la comunidad, unidades de la Policía Nacional pertenecientes al Distrito III llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen. Personal de investigación criminal asumió las labores de inspección técnica del cadáver y la recolección de testimonios que permitan dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles del atentado.