Alias ‘el Pipa’ cayó en El Peñón cuando se movilizaba en una motocicleta robada

Un procedimiento de vigilancia y control adelantado por la Policía Nacional en el municipio de El Peñón, sur de Bolívar, terminó con la captura de un hombre conocido como alias ‘el Pipa’, quien presuntamente se movilizaba en una motocicleta que figuraba como hurtada.

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De acuerdo con la información conocida, los uniformados interceptaron al hombre y procedieron a verificar sus antecedentes y los datos de identificación de la motocicleta.

Al consultar la información del vehículo en las bases de datos, los policías establecieron que la motocicleta presentaba un requerimiento por hurto, razón por la cual fue inmediatamente recuperada.

Ante esta situación, alias ‘el Pipa’ fue capturado y trasladado para ser puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial conforme al desarrollo de la investigación.

Las autoridades también adelantan las verificaciones correspondientes para establecer cómo llegó la motocicleta a manos del capturado y las circunstancias en las que había sido hurtada.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de los controles permanentes. “Seguimos fortaleciendo las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes en nuestros municipios. Estos procedimientos nos permiten recuperar vehículos hurtados y avanzar en la lucha contra los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los propietarios de motocicletas para adoptar medidas de seguridad, evitar dejarlas abandonadas con las llaves puestas y denunciar inmediatamente cualquier caso de hurto a través de las líneas habilitadas por las autoridades.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la responsabilidad de alias ‘el Pipa’ y esclarecer cómo terminó movilizándose en una motocicleta reportada como hurtada.