Alcaldía y Gobernación inician la compra de predio para construir la unidad deportiva de Pasacaballo

Lo que durante años ha sido un sueño de la comunidad de Pasacaballos empieza a tomar forma. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, llegaron este lunes al corregimiento para conocer el lote de 24 mil metros cuadrados donde se proyecta construir la gran unidad deportiva y cultural de Pasacaballos.

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“Nos complace mucho agradar a una comunidad, donde han nacido y crecido grandes campeones, con un escenario deportivo de primer nivel, con la misma grandeza del Nuevo Chambacú. Por eso, aquí vamos a construir el mejor complejo deportivo de la zona corregimental de Cartagena”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “También es de destacar la voluntad y disposición del gobernador Yamil Arana desde un primer momento. Lo primero es adquirir el lote. Mañana empezaremos desde lo legal a asumir todos los trámites necesarios para iniciar la compra. Hoy vinimos a ver el terreno, a activar el plan de adquisición y a decirle a la comunidad que este sueño va a comenzar a hacerse realidad”.

El Distrito, a través de su equipo logístico y jurídico, junto con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), acompañará el proceso de adquisición del predio, teniendo en cuenta que, al tratarse de recursos públicos, deben cumplirse todos los procedimientos legales establecidos.

La apuesta contempla la construcción de una gran unidad deportiva y cultural, concebida a partir de las necesidades y propuestas planteadas por la propia comunidad. Dentro de esta visión está la integración de escenarios para diferentes disciplinas, incluyendo el estadio de béisbol o sóftbol que ha sido una de las principales aspiraciones de los habitantes del corregimiento.

“Pasacaballos es un pueblo de campeones. Aquí se participa y se gana en todos los deportes en los que se compite. El ADN de Pasacaballos está en el deporte, no solamente como una herramienta de integración, sino también como escenario para la alta competencia. Por eso queremos que este sueño tenga todas las condiciones para convertirse en una realidad”, destacó el alcalde Turbay.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, resaltó que este proyecto representa una oportunidad para unir esfuerzos entre el Distrito, el departamento y la comunidad.

“Hemos tratado de que todo lo que se pueda hacer en equipo, lo hagamos en equipo. Con el alcalde Dumek veníamos trabajando en el estadio de béisbol menor de Pasacaballos y hoy damos un paso muy importante. Dios permita que junto al alcalde podamos cumplir este sueño que tiene la comunidad”, señaló el gobernador.

Un proyecto nacido desde la comunidad

La unidad deportiva no parte únicamente de una iniciativa institucional. La comunidad de Pasacaballos ha venido construyendo y diseñando la visión de lo que quiere que sea su gran escenario deportivo, recogiendo las necesidades de los clubes, deportistas y familias del corregimiento.

Para Luis Darío Salas, presidente del Comité de Deporte de Pasacaballos, la visita de los mandatarios representa la materialización de una lucha que la comunidad ha sostenido durante años.

“Esto es un logro, una lucha de la comunidad. Gracias al alcalde, al gobernador y a este apoyo, hoy esto es una realidad. Hace mucho tiempo nos reunimos, lo soñamos y hoy de verdad se va a cumplir. Hoy podemos afirmar que nuestra villa deportiva es real y que se va a materializar”, expresó Salas.

Como símbolo del carácter colectivo del proyecto, la comunidad también ha planteado que uno de los escenarios deportivos lleve el nombre de Dumek Turbay y otro el de Yamil Arana, como reconocimiento al compromiso de ambos mandatarios con la iniciativa.

Todos los deportes en el nuevo complejo deportivo de Pasacaballos

El nuevo complejo deportivo, según el render de la comunidad, estará equipado con todos los deportes para la recreación y disfrute de la comunidad de Pasacaballos.

La gran villa deportiva contará con un estadio de Fútbol completo con grama sintética, un estadio de fútbol 5 también con el mismo gramado, la restauración del estadio de béisbol de Pasacaballos, una pista de patinaje alrededor de las canchas y una cancha múltiple para baloncesto, micro fútbol y voleibol. Además la villa olímpica tendrá zonas verdes y parques de recreación para niños, niñas, jóvenes y adultos.