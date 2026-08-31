A la cárcel alias ‘El Pocholo’ presunto responsable de un homicidio en La Candelaria

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar permitió que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Meza Medina, alias El Pocholo, presuntamente responsable de un asesinato ocurrido en Cartagena.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 8 de agosto cuando el ahora procesado, de 19 años, habría disparado en varias oportunidades contra un hombre de 25 años que se encontraba en el barrio La Candelaria.

Posterior al crimen el señalado agresor huyó del lugar. Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar al ahora procesado. En su poder le fue hallada un arma de fuego con cinco cartuchos, calibre 38, sin los permisos oficiales de porte correspondientes.

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.