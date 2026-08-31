3 métodos efectivos para ablandar carne rápido en casa: Necesita estos elementos de hogar y cocina

Conozca las 3 formas para ablandar carne antes de sus preparaciones. Fotos Getty Images

A la mayoría de las personas en el quehacer del hogar les ha sucedido que ablandar la carne se convierte en todo un desafío en el momento de comenzar a cocinarla para el almuerzo u otra preparación.

Quedando como resultado una sensación algo brusca en el instante de probarla, a pesar de haberse cocinado bien.

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¿Cuáles con las tres mejores maneras para que su carne quede blanda?

Según el chef español José Andrés, la mayoría de personas optan por usar la leche y la cerveza como alternativas tradicionales al abandonar la carne; sin embargo, él recomienda los zumos tropicales como principales aliados al generar efectos favorables en la consistencia.

Zumo de piña: este jugo, explica el chef español, contiene en sus componentes una enzima natural con capacidad proteolítica, que se resume en descomponer las proteínas.

En los componentes de la piña se encuentra la bromelina, una enzima que facilita el proceso de ablandamiento de las fibras musculares de la carne, facilitando adicionalmente la digestión de la carne al ser consumida.

Para realizar esta técnica, el chef recomendó dejar la carne sumergida en el zumo durante varias horas, dependiendo del grosor y tipo de carne, calculándose entre dos y tres horas, para que actúen las enzimas correctamente.

Zumo de papaya o kiwi: al contener las enzimas como la actinidina y la papaína, que funcionan de manera similar al zumo de la piña.

El chef finalmente recalca que son alternativas económicas y fáciles que son beneficiosas en varios aspectos, más allá de ablandar la carne.

Otra alternativa válida es marinar la carne en diferentes preparaciones que conllevan el sazón y a un punto donde la carne queda óptima para su degustación.

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¿Cuál es la clave de marinar la carne?

Los marinados, según el portal gastronómico del Grupo Miguel Vergara de España comentan que, llevan consigo componentes característicos que aportan una especialidad a la mezcla, estando compuestos generalmente por:

Un cítrico o insumo que dé acidez: como el vinagre, zumos de limón y naranja, salsa de soja o salsas a base de otros vegetales como ajo.

como el vinagre, zumos de limón y naranja, salsa de soja o salsas a base de otros vegetales como ajo. Aceites: componente para que los demás ingredientes se complementen y cojan mejor adherencia a la carne, sirviendo también para la cocción de esta más adelante.

componente para que los demás ingredientes se complementen y cojan mejor adherencia a la carne, sirviendo también para la cocción de esta más adelante. Hierbas secas y especias: Le dan aroma y sabor a las comidas, usándose comúnmente el romero, tomillo, orégano, perejil, ajo, cebolla, pimentón, comino.

Le dan aroma y sabor a las comidas, usándose comúnmente el romero, tomillo, orégano, perejil, ajo, cebolla, pimentón, comino. Sal o pimientas: excelentes sazonadores para complementar las mezclas.

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