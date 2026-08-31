17 capturados y armas incautadas dejan operativos de la Policía en ocho municipios de Bolívar

La ofensiva contra el delito no dio tregua durante el fin de semana en Bolívar. Un total de 17 personas fueron capturadas en diferentes procedimientos adelantados por la Policía Nacional como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento.

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Los operativos se concentraron en los municipios de Villanueva, San Juan Nepomuceno, Mompox, Magangué, Regidor, Arjona, El Carmen de Bolívar y San Estanislao de Kostka, donde fueron reforzados los patrullajes, registros a personas, controles vehiculares y actividades de vigilancia.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, las capturas se produjeron por delitos como fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; hurto; violencia intrafamiliar; violencia contra servidor público y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

En la lucha contra el tráfico local de drogas, los diferentes procedimientos permitieron la incautación de 173 dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, sustancias que fueron retiradas de circulación.

Asimismo, la Policía reportó la incautación de dos armas de fuego, las cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos de judicialización y verificación.

Los controles también permitieron la recuperación de una motocicleta y un vehículo, que serán sometidos a los procedimientos correspondientes para posteriormente ser entregados a sus legítimos propietarios.

En materia de convivencia, durante las intervenciones policiales fueron impuestos 10 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Estos resultados demuestran que mantenemos una ofensiva permanente contra todas las manifestaciones del delito en Bolívar. Nuestros policías continuarán desplegados en los municipios, fortaleciendo los controles y trabajando de la mano con la ciudadanía para garantizar territorios más seguros. La denuncia oportuna sigue siendo fundamental para anticiparnos al delito”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional aseguró que mantendrá los operativos y acciones preventivas en los diferentes municipios del departamento, especialmente en sectores priorizados, corredores viales y zonas de mayor afluencia, con el propósito de prevenir hechos delictivos y fortalecer la tranquilidad de los bolivarenses.