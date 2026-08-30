Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox
Los dos hombres iban a bordo de una motocicleta y chocaron con un camión
Se trata de dos jóvenes amigos que sufrieron un accidente de tránsito donde uno murió y el otro se encuentra en UCI.
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La Policía de Carreteras explicó que el accidente ocurrió en la vía Talaigua Nuevo - Mompox, en el sector Las Vegas.
Los dos jóvenes fueron identificados como Daniel José Gómez Barrios, de 21 años de edad, y Daison Javid Palmieres Maya, de 19 años.
Daniel fue trasladado al Hospital la Divina Misericordia de Magangué, donde permanece bajo pronóstico reservado, mientras que Daison Javid falleció en el lugar de los hechos.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...