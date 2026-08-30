Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox / Francisco Calderón

Se trata de dos jóvenes amigos que sufrieron un accidente de tránsito donde uno murió y el otro se encuentra en UCI.

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La Policía de Carreteras explicó que el accidente ocurrió en la vía Talaigua Nuevo - Mompox, en el sector Las Vegas.

Los dos jóvenes fueron identificados como Daniel José Gómez Barrios, de 21 años de edad, y Daison Javid Palmieres Maya, de 19 años.

Daniel fue trasladado al Hospital la Divina Misericordia de Magangué, donde permanece bajo pronóstico reservado, mientras que Daison Javid falleció en el lugar de los hechos.