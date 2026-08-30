Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 ago 2026 Actualizado 22:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox

Los dos hombres iban a bordo de una motocicleta y chocaron con un camión

Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox

Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox / Francisco Calderón

Un muerto y un herido dejó siniestro vial entre Talaigua Nuevo y Mompox
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Se trata de dos jóvenes amigos que sufrieron un accidente de tránsito donde uno murió y el otro se encuentra en UCI.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Policía de Carreteras explicó que el accidente ocurrió en la vía Talaigua Nuevo - Mompox, en el sector Las Vegas.

Los dos jóvenes fueron identificados como Daniel José Gómez Barrios, de 21 años de edad, y Daison Javid Palmieres Maya, de 19 años.

Daniel fue trasladado al Hospital la Divina Misericordia de Magangué, donde permanece bajo pronóstico reservado, mientras que Daison Javid falleció en el lugar de los hechos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir