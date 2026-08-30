Un muerto dejaron las corralejas de Santa Rosa, sur de Bolívar
Un joven oriundo de Magdalena murió corneado por un toro
El joven ingresó al redondel durante el tercer día de las fiestas y sufrió graves heridas tras enfrentarse al animal.
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La víctima fue identificada como Johan Alberto Díaz Rivera, de 19 años de edad, oriundo de San Sebastián de Buenavista, Magdalena.
De inmediato, varias personas que participaban en la corrida acudieron en su ayuda y lograron sacarlo para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro asistencial pero falleció.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...