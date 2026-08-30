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30 ago 2026 Actualizado 22:45

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Un muerto dejaron las corralejas de Santa Rosa, sur de Bolívar

Un joven oriundo de Magdalena murió corneado por un toro

Un muerto dejaron las corralejas de Santa Rosa, sur de Bolívar

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Un muerto dejaron las corralejas de Santa Rosa, sur de Bolívar
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El joven ingresó al redondel durante el tercer día de las fiestas y sufrió graves heridas tras enfrentarse al animal.

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La víctima fue identificada como Johan Alberto Díaz Rivera, de 19 años de edad, oriundo de San Sebastián de Buenavista, Magdalena.

De inmediato, varias personas que participaban en la corrida acudieron en su ayuda y lograron sacarlo para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro asistencial pero falleció.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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