Un herido dejó colisión de camioneta contra varias motocicletas en Manga
Dos de las motocicletas presentan daños considerables
El conductor de una camioneta habría perdido el control del vehículo y se estrelló contra seis motos estacionadas en una esquina del barrio Manga.
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El hecho ocurrió en la esquina de una reconocida panadería se la zona donde estaban estacionada las motos pertenecientes a trabajadores del sector.
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho y no se ha confirmado si el conductor de la camioneta estaba bajo los efectos del alcohol.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...