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30 ago 2026 Actualizado 22:53

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Un herido dejó colisión de camioneta contra varias motocicletas en Manga

Dos de las motocicletas presentan daños considerables

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Cartagena
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El conductor de una camioneta habría perdido el control del vehículo y se estrelló contra seis motos estacionadas en una esquina del barrio Manga.

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El hecho ocurrió en la esquina de una reconocida panadería se la zona donde estaban estacionada las motos pertenecientes a trabajadores del sector.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho y no se ha confirmado si el conductor de la camioneta estaba bajo los efectos del alcohol.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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