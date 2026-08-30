Larry Patina, el colombiano que se fue en patines desde Medellín hasta Ecuador

Larry ya suma más de 3.500 kilómetros recorridos en patines por diferentes regiones de Colombia. Precisamente, uno de sus recorridos más recordados fue el trayecto de aproximadamente 1.050 kilómetros entre Medellín y Riohacha, una experiencia que terminó convirtiéndose en el punto de partida para nuevos desafíos.

El propósito inicial de Larry era superar esa marca personal, pero el objetivo rápidamente tomó una dimensión mucho mayor: recorrer Sudamérica en patines. La preparación para alcanzar esa meta lo llevó hasta Nariño, donde comenzó a enfrentarse a condiciones completamente diferentes a las que había encontrado en sus recorridos anteriores, la altura, el frío y las exigencias de la geografía andina se convirtieron en parte fundamental de su entrenamiento.

Durante ese proceso decidió cruzar la frontera y continuar su recorrido hacia Ecuador. Una de las inquietudes que tenía era “¿cómo me van a recibir en Ecuador?”.

Según contó, durante los primeros kilómetros la reacción de algunas personas fue de curiosidad y cautela. Sin embargo, todo cambió después de aproximadamente 20 kilómetros de recorrido, la gente comenzó a reconocerlo por sus videos en redes sociales y las voces de apoyo empezaron a aparecer a lo largo de la carretera.

“Usted es el de TikTok. Usted es el que viene desde Medellín”, fueron algunas de las expresiones que Larry escuchó durante el trayecto. El recibimiento que encontró, especialmente en Ibarra y Quito, lo sorprendió y se convirtió en uno de los elementos más significativos de la travesía. Los mensajes, las palabras de ánimo y las muestras de admiración de quienes lo encontraban en el camino representan una motivación fundamental para continuar.

Para Larry, uno de los principales aprendizajes es la necesidad de ser resiliente, especialmente cuando aparecen el cansancio, el dolor y las dificultades propias de una travesía de estas dimensiones.

El patinador aseguró que es importante no perder de vista los pequeños detalles: una persona que saluda desde la carretera, alguien que ofrece palabras de aliento o simplemente una porra de fuerza puede convertirse en el impulso necesario para continuar después de una larga jornada.

La seguridad es prioridad para el patinador, por eso, procura realizar sus recorridos únicamente durante el día, entre las 6:00 a.m. y las 6:00p.m., teniendo como objetivo recorrer entre 100 y 120 kilómetros diarios, aunque en algunas de sus proyecciones ha contemplado jornadas de hasta 150 kilómetros, dependiendo de las condiciones de la ruta.

Su historia con los patines comenzó de una manera bastante particular. Todo surgió a partir de unos patines que habían sido regalados a una prima que no sabía utilizarlos. Él se puso los patines y, para su sorpresa, el movimiento le resultó completamente natural.

Desde entonces, aquella experiencia se transformó en una pasión que con los años se convirtió en disciplina deportiva, trabajo y, posteriormente, en una serie de desafíos que lo han llevado a recorrer miles de kilómetros.

Entre sus próximos proyectos está la posibilidad de recorrer en patines el trayecto entre Medellín y Venezuela, sin embargo, su gran sueño es todavía más ambicioso: viajar desde Medellín hasta Brasil sobre patines y buscar establecer un nuevo récord Guinness.